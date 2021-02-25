وافتتح لوكاس بروفود التسجيل للفريق التشيكي في الدقيقة 49 ثم أضاف زميله السنغالي عبد الله سيما الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ورغم عودته بنتيجة التعادل السلبي من أرض سلافيا براغ إلا أن الفريق الإنكليزي فشل في حصد بطاقة العبور إلى الدور القادم.

وأطاح أولمبياكوس اليوناني بمضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي من المسابقة رغم فوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المصري أحمد حسن كوكة علماً بأن نتيجة الذهاب انتهت لصالح الفريق اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وجدد يونغ بويز السويسري فوزه على مضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-صفر.

وسجل كل من جوردان سيباتشيو (48) وكريستيان فاسناشت (86) هدفي الفريق السويسري.

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت لصالح يونغ بويز بنتيجة 4-3.

وتمكن دينامو زغرب الكرواتي من الفوز على ضيفه كراسنودار الروسي بهدف سجله ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 31.

وحقق دينامو زغرب فوزاً كبيراً خارج أرضه ذهاباً أمام الفريق الروسي 3-2.

واقتلع دينامو كييف الأوكراني بطاقة العبور للدور القادم بفوزه خارج أرضه أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد سجله فيتالي بيوالسكي في الدقيقة 83.

وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

