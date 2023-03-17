سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي والتي أسفرت عن عدد من المواجهات القوية والمتوازنة جاءت على النحو التالي.

الدور ربع النهائي

• مانشستر يونايتد في مواجهة إشبيلية

• يوفنتوس يواجه سبورتينغ لشبونة

• باير ليفركوزن - سان جيلواز

• فاينورد وروما في إعادة لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسمه الماضي.

كما سحبت قرعة الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها والتي أسفرت عن مواجهة الفائزة من يوفنتوس وسبورتينغ مع الفائز من مانشستر يونايتد وإشبيلية.

فيما سيلتقي المتأهل من مواجهة فاينورد وروما مع الفائز من لقاء ليفركوزن مع سان جيلواز.

علما بأن صاحب المواجهة الأولى من نصف النهائي سيكون هو الفريق الـمستضيف في المباراة النهائية.

وستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يوم 13 نيسان/أبريل القادم، على أن تقام مباريات العودة يوم 20 نيسان / أبريل القادم.

وفي الدور نصف النهائي ستقام مباراتا الذهاب في الحادي عشر من أيار/مايو القادم، على أن تلعب مباراة العودة ضمن الدور ذاته في الثامن عشر من أيار/مايو أيضاً.

نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا سيلعب يوم 31 أيار/مايو في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابيست.

