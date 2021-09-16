ستيفن جيرارد: "علينا استخلاص العبر" من قبل beIN SPORTS September 17, 2021 00:17 1:25 دقيقة قال مدرب رينجرز الاسكتلندي، ستيفن جيرارد، إن الأخطاء الدفاعية حكمت على فريقه بخسارة المواجهة أمام ليون الفرنسي الخميس في الدوري الأوروبي مؤكداً على ضرورة استخلاص العبر. وفاز ليون على مستضيفه رينجرز بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من المسابقة القارية. مقابلات ستيفن جيرارد الدوري الأوروبي ليون رينجرز الإسكتلندي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة مورينيو: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:07 دقيقة براندن رودجرز: "نشعر بخيبة أمل" 1:25 دقيقة ستيفن جيرارد: "علينا استخلاص العبر" 5:28 دقيقة روما يكتسح سسكا صوفيا في دوري المؤتمر الأوروبي 3:46 دقيقة ليون ينتصر خارج الديار في الدوري الأوروبي 5:04 دقيقة نابولي ينتزع تعادلاً مثيراً من ليستر سيتي 1:37 دقيقة مصطفى محمد: "أحترم قرارات المدرب" 1:08 دقيقة السد يفوز على قطر والدحيل يتجاوز العربي 4:52 دقيقة ريال بيتيس ينتزع فوزاً مثيراً من ضيفه سيلتك 3:24 دقيقة وست هام يُسقط دينامو زغرب في معقله