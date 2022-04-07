سبورتينغ براغا ورينجرز في صراع على الوصول لنصف النهائي April 7, 2022 13:01 0:29 دقيقة يستقبل سبورتينغ براغا البرتغالي منافسه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. الفريق البرتغالي بلغ هذا الدور بعدما أقصى في ثمن النهائي موناكو الفرنسي. تقارير إخبارية سبورتينغ براغا غلاسكو رينجرز -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة صراع على الوصول لنصف النهائي بين براغا ورينجرز 2:28 دقيقة مباراة بطموحات متناقضة بين أتالانتا ولايبزيغ 3:10 دقيقة مشوار وست هام يصطدم بليون القوي 2:28 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يستقبل برشلونة 2:13 دقيقة مواجهات منتظرة في دوري أبطال آسيا 1:40 دقيقة باريخو: "كانت مباراة كبيرة ورائعة" 2:25 دقيقة أنشيلوتي: "علينا التحلّي بالحذر" 1:58 دقيقة بنزيمة: "أظهرنا من هو ريال مدريد" 1:49 دقيقة توخيل: "لدينا بعض الوقت ولكن الريمونتادا صعبة" 5:12 دقيقة بنزيمة يضع ريال على مشارف نصف نهائي دوري الأبطال