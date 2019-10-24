تقدم الفريق البرتغالي في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة للكولومبي لويس دياز، لكن الضيوف الاسكتلنديين تمكنوا من إدراك التعادل عبر الكولومبي الآخر آلفريدو موريلوس قبل دقيقة من الاستراحة ليرفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط.

وبات بورتو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط خلف يونغ بويز السويسري الأول الذي تغلّب على فيينورد الهولندي بهدفين نظيفين وبات رصيده 6 نقاط في حين تجمد رصيد الفريق الهولندي عند 3 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

سجّل ليونغ بويز الإيفواري روجيه أسالي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، والكاميروني جان بيار نسامي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وضمن منافسات المجموعة الثامنة، خسر سيسكا موسكو الروسي على ملعبه أمام فيريكفاروس المجري بهدف وحيد سجله فارغا في الدقيقة 86 وتكبّد الفريق الروسي خسارته الثالثة المتتالية في المسابقة ليقبع في المركز الأخير، فيما احتل الفريق المجري المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة عينها، حقق إسبانيول الإسباني فوزاً هاماً خارج قواعده على لودوغوريتس البلغاري بهدف نظيف أحرزه كامبوزانو في الدقيقة 13 وتصدّر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط أمام مستضيفه البلغاري الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني.