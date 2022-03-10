وسجل كل من جميس تافيرنير (11 من ركلة جزاء) والكولومبي ألفريدو موريلوس (15) والنيجيري ليون بالوغن (51) أهدف الفريق الإسكتلندي.

وفي مباراة أخرى، تمكن سبورتينغ براغا البرتغالي من الانتصار على موناكو الفرنسي بهدفين دون رد.

وسجل الإسباني أبيل رويز أورتيغا (3) وفيتور أوليفيرا (89) هدفي المواجهة.

وفي مباراة مثيرة، فاز أتالانتا الإيطالي على باير ليفركوزن الألماني 3-2.

سجل كل من الأوكراني روسلان مالينوفسكي (23) والكولومبي لويس مورييل (25 و49) أهداف الفريق الإيطالي فيما دوّن التشيلي تشارلز أرانغويز (11) و الفرنسي موسى ديابي (63) هدفي ليفركوزن.

