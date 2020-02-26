وكان رجال المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد فازوا ذهابا 3-2، ومنحهم فوزهم الثاني المهاجم الإنكليزي راين كنت بتسديدة يسارية أرضية إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 61.

وأهدر رينجرز ركلة جزاء قبل الاستراحة عبر لاعب وسطه الروماني الشاب يانيس هاجي، نجل نجم كرة القدم الرومانية السابق جورجي هاجي وصاحب هدفين في مباراة الذهاب.

وهذه أول مرة يبلغ فيها رينجرز ثمن النهائي منذ عام 2011، علما بأنه قلب تأخره ذهابا بهدفين إلى فوز صعب 3-2 في آخر ثلث ساعة.

وكان رينجرز الطرف الأفضل في المباراة لكنه افتقد للنجاعة بسبب غياب هدافه الكولومبي الفريدو موريلوس الموقوف، ولم ينجح المضيف سوى بإصابة القائم قبل ثلث ساعة على نهاية الوقت عبر مهاجمه باولينيو.

ويحاول رينجرز تعويض إخفاقه في الدوري المحلي، حيث يتخلف بفارق 12 نقطة عن غريمه التاريخي سلتيك.

وتقام باقي مباريات إياب دور الـ32 يوم الخميس وأبرزها اياكس امستردام الهولندي مع خيتافي الإسباني، ارسنال الإنكليزي مع اولمبياكوس اليوناني، مانشستر يونايتد الإنكليزي مع بروج البلجيكي وانتر الإيطالي مع لودوغوريتس البلغاري.

وتسحب قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينيتش.

