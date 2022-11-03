ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، فيما يواجه صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز الثالث في دوري الأبطال في الملحق المؤهل إلى هذا الدور.

ونظرًا للفرق القادمة من المسابقة القارية الأم، مثل برشلونة وإشبيلية الاسبانيين وأياكس الهولندي ويوفنتوس الايطالي، سعت الأندية لتفادي الوصافة في يوروبا ليغ.

وأنهى سوسييداد ويونايتد المجموعة برصيد 15 نقطة لكل منهما ولكن الأول خطف الصدارة بفارق الأهداف (+8 مقابل +7).

وسجل الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (18 عامًا) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وفي مباراة أخرى، فاز شيريف تيراسبول على أومونويا 1-صفر.

