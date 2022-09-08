وخطف اللاعب برايس مينديز هدف الفوز للفريق الإسباني من ركلة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ليضع حداً لسلسلة من أربعة انتصارات تواليًا لمانشستر يونايتد، آخرها على ضيفه آرسنال الأحد الماضي في الدوري الممتاز (3-1) عندما ألحق بالنادي اللندني المتصدر أول خسارة هذا الموسم.

وبدأت المباراة بالوقوف دقيقة صمت على رحيل الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت قبل قرابة الساعة ونصف من صافرة البداية عن 96 عامًاً،. كما غابت الموسيقى التي يتم تشغيلها قبل المباريات وأطفئت اللوحات الإعلانية.

وضمن المجموعة ذاتها، سقط أومونويا القبرصي على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدافي بثلاثية نظيفة.