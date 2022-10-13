ضمن ريال سوسييداد بلوغ الأدوار الإقصائية بتخطّيه عقبة ضيفه شيريف تيراسبول بكل سهولة (3-0).

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من ألكسندر سورلوث (45+1) ودييغو ريكو (66) وروبرتو نافارو (81).

وبات في جراب الفريق الإسباني 12 نقطة في الصدارة بينما تجمّد رصيد نظيره المولدوفي عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة.

وضمن المجموعة ذاتها حقّق مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزًا ثمينًا على ضيفه أومونويا القبرصي بهدف دون ردّ من توقيع الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 90+3.

ورفع اليونايتد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني في حين واصل أومونويا رحلة البحث عن أولى نقاطه.

أما في المجموعة السادسة فإنّ الصراع على أشدّه لتحقيق العبور إلى الدور المقبل إذ لا تزال حظوظ الأندية الأربعة (فاينورد وميتيلاند ولاتسيو وشتورم غراز) قائمة.

وحسم التعادل الإيجابي (2-2) مواجهتي المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة بين كل من لاتسيو الإيطالي وشتورم غراز النمساوي، وفاينورد الهولندي وميتيلاند الدنماركي ليصبح رصيد الأندية الأربعة 5 نقاط.

وفي المجموعة الثامنة فاز فرنسفاروشي المجري على النجم الأحمر الصربي 2-1 في حين أكرم طرابزون سبور التركي وفادة ضيفه موناكو الفرنسي برباعية نظيفة.

وتصدّر فرنسفاروشي المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن طرابزون سبور وموناكو بينما تذيّل النجم الأحمر الترتيب برصيد 3 نقاط.