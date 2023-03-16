ريال سوسييداد يبحث عن الريمونتادا أمام روما March 16, 2023 11:26 3:27 دقيقة بمزيج من التفاؤل والحذر يخوض ريال سوسييداد موقعة إيّاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي بحثاً عن الرّيمونتادا أمام روما الساعي للحفاظ على نتيجة ملعب الأوليمبيكو. تقارير إخبارية ريال سوسييداد الإسباني الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة الكونغرس الـ73 للفيفا | التغطية الخاصة 3:23 دقيقة ريال بيتيس في مهمة شبه مستحيلة أمام يونايتد 2:36 دقيقة قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال وسبورتينغ 0:53 دقيقة الإصابات تعكّر استعدادات يوفنتوس لمواجهة فرايبورغ 3:21 دقيقة فنربهتشه في مهمة صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية 3:27 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الريمونتادا أمام روما 8:31 دقيقة فينغر يكشف عن مشروع يهدف لإنشاء أكاديمية بكل دولة 4:05 دقيقة إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2027 بالتزكية 1:35 دقيقة إنفانتينو: وعدنا بأفضل نسخة وهذا ما فعلناه في قطر 1:23 دقيقة ماذا قال أوسيمين بعد أن قاد نابولي لتأهل تاريخي؟