نتيجة قرعة دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت الاثنين في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد القاري للعبة:
فولفسبيرغ النمسوي - توتنهام الإنكليزي
دينامو كييف الأوكراني - بروج البلجيكي
ريال سوسييداد الإسباني - مانشستر يونايتد الانكليزي
بنفيكا البرتغالي - أرسنال الانكليزي
النجم الأحمر الصربي - ميلان الإيطالي
أنتويرب البلجيكي - رينجرز الأسكتلندي
سلافيا براغ التشيكي - ليستر سيتي الإنكليزي
سالزبورغ النمسوي - فياريال الاسباني
براغا البرتغالي - روما الايطالي
كراسنودار الروسي - دينامو زغرب الكرواتي
يونغ بويز السويسري - باير ليفركوزن الألماني
مولده النروجي - هوفنهايم الألماني
غرناطة الإسباني - نابولي الإيطالي
ماكابي تل أبيب - شاختار دانيتسك الأوكراني
ليل الفرنسي - أياكس أمستردام الهولندي
أولمبياكوس اليوناني - أيندهوفن الهولندي
أبرز المواجهات: