وقلب بيتيس الطاولة على سلتيك الذي تقدم في بداية المباراة بهدفين قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويحققوا فوزاً منحهم الصدارة بفارق الأهداف أمام باير ليفركوزن الألماني والذي تغلب ضمن المجموعة ذاتها على ضيفه فرنتسفاروش المجري بهدفين مقابل هدف.

بيتيس ينتفض ويعود من بعيد

وتقدم سلتيك بهدفي السويسري ألبيان أجيتي (15) والكرواتي يوسيب يورانوفيتش (27 من ركلة جزاء)، قبل أن يرد النادي الأندلسي بأربعة أهداف لخوان ميراندا (32) وخوانمي (35 و53) وبورخا إيغليسياس (51).

وحاول سلتيك العودة بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 87 عن طريق أنتوني رالستون إلا أنه لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة في الأندلس.

فوز صعب لليفركوزن

على ملعب "باي أرينا"، وجد ليفركوزن نفسه متخلفاً في أول مواجهة له مع فرنتسفاروش منذ الدقيقة الثامنة بهدف للمغربي-البلجيكي ريان ماي، لكن سادس الدوري الألماني في الموسم الماضي عاد وأدرك التعادل في الدقيقة 37 بفضل الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيوس قبل أن يحسم النقاط الثلاث عبر فلوريان فيرتس (69).

