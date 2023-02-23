تغلّب روما على ضيفه زالتسبورغ بهدفين نظيفين في إياب الدور الحاسم المؤهل لدور الـ16 للـ"يوروبا ليغ".

وسجّل للذئاب كل من أندريا بيلوتي (33) والأرجنتيني باولو ديبالا (40).

وكان روما قد خسر في المواجهة الأولى على أرض زالتسبورغ بهدف دون ردّ إلاّ أنّه ضمن بطاقة العبور إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1).

بدوره حجز أونيون برلين الألماني بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بتفوّقه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف لواحد.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً في هولندا دون أهداف.

يذكر أنّ الفريق الهولندي أنهى اللقاء منقوصًا من خدمات المكسيكي إدسون ألفاريز الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 90+7.

كما صعد شاختار دونيتسك الأوكراني إلى ذات الدور بتغلّبه على مستضيفه رين الفرنسي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل على مستوى مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-3).

وكان رين قد كسب مباراة العودة الخميس بهدفين لواحد وهي نفس نتيجة الذهاب التي آلت لمصلحة شاختار.