وفرض إيدواردو بوفي نفسه نجمًا للمباراة بتوقيعه لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (63).

وتُجرى مواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن.

ونجح روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور في سعيه إلى تعزيز حظوظه في مواصلة المشوار في المسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة في ضمان تواجده في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تضاءلت حظوظه في حجز بطاقته عبر الدوري حيث يحتل المركز السابع.

أما باير ليفركوزن، الطامح إلى ضمان المشاركة أيضًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر مسابقة اليوروبا ليغ بعد أن بات مسعاه في تحقيق هذا الهدف من بوابة البوندسليغا عسيرًا، فسيكون مطالبًا بتدارك الأمور على أرضه.