افتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لذئاب العاصمة الإيطالية في الدقيقة 13، قبل أن يحسم ماراش كومبولا الفوز لأصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وفي ألمانيا تجاو باير ليفركوزن ضيفه فرنسفاروشي المجري بثنائية افتتحها التركي كريم ديميرباي بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة قبل أن يعزز البوركينابي إدموند تابسوبا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 86.ط

وتعثّر مواطنه أونيون برلين أمام أونيون سان جيلواز البلجيكي 3-3.

وسجّل أهداف أونيون برلين الكرواتي يوسيب يورانوفيتش (42)، روين كنوشه (69)، وسفين مايكل (89)، فيما أحرز ثلاثية النادي البلجيكي النيجيري فيكتور أوكو بونيفاس (28 و72) ويوربي فيرتيسين (58).



