

حقق نادي روما الإيطالي فوزا ثمينا خارج أرضه على مضيفه براغا البرتغالي 2-صفر مستفيدا من النقص العددي في صفوفه بعد إقصاء ريكاردو إيسخايو مع مطلع الدقيقة 54 لنيله بطاقتين صفراوين.

ووضع روما قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه المنقوص عدديا بفضل مهاجمه البوسني إدين دزيكو (5) وبديله الإسباني بورخا مايورال (86).

وسبق لمدرب روما الحالي البرتغالي باولو فونسيكا أن أشرف على تدريب براغا في موسم 2015-2016، وقاده إلى ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" حيث خسر ذهابا وإيابا أمام شاختار دانيتسك الأوكراني.

ويتواجه الفريقان من جديد الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16.

بقية النتائج

من جهة أخرى، حقق دينامو زغرب الكرواتي فوزاً ثميناً على أرض كراسنودار الروسي 3-2 ليقترب من العبور إلى ثمن النهائي.

في المقابل، غنم يونغ بويز السويسري انتصاراً عسيراً من ضيفه باير ليفركوزن الألماني 4-3 مما سيجعل مهمته صعبة في الإياب لتجاوز منافسه العريق.

أما أولمبياكوس اليوناني فقد بصم على فوز هام 4-2 على حساب ضيفه "بي إس في أيندهوفن" الهولندي.

وخطا شاختار دانيتسك الأوكراني وفياريال الإسباني خطوة عملاقةً نحو بلوغ دور الـ16 بفوزهما خارج الديار بذات النتيجة 2-0 على كل من ماكابي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وآلت مواجهة مولده النرويجي وضيفه هوفنهايم الألماني إلى التعادل الإيجابي 3-3.