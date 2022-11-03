وسجل كل من لورينزو بيليغريني (56 و65 من ركلتي جزاء) ونيكولو زانيولو (85) أهداف روما فيما دوّن البرازيلي مورايس هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 42.

وتأهل روما في مركز الوصافة برصيد 10 نقاط بينما حافظ ريال بيتيس، الفائز على هلسنكي 3-صفر، على الصدارة برصيد 16 نقطة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، فيما يواجه صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز الثالث في دوري الأبطال في الملحق المؤهل إلى هذا الدور.

ونظرًا للفرق القادمة من المسابقة القارية الأم، مثل برشلونة وإشبيلية الاسبانيين وأياكس الهولندي ويوفنتوس الايطالي، سعت الأندية لتفادي الوصافة في يوروبا ليغ.

وفي المجموعة الرابعة، أكمل سان جيلواز مشواره متصدراً (13 نقطة) رغم خسارته أمام وصيفه أونيون برلين (12 نقطة) بهدف دون مقابل.

وسجل سفين ميشيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

وفي المجموعة ذاتها، فاز براغا على مالمو بهدفين مقابل هدف وحيد.

