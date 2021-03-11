وسجل كل من لورينزو بيليغريني (23) وستيفان الشعراوي (73) وجيانلوكا مانشيني (77) ثلاثية الفريق الإيطالي.

وحسم روما نتيجة الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد سجله بيليغريني في الدقيقة 23 إثر تلقيه كرة داخل المنطقة فتابعها بخارج قدمه اليمنى داخل المرمى الخالي.

وعزز المصري الأصل الشعراوي، بديل الإسباني بدرو، تقدم فريق العاصمة بهدف ثان بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الإسباني الآخر بورخا مايورال (73).

وعزز مانشيني تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلاً رأسية لبراين كريستانتي (77).

