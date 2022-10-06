روما يتسلح بعدة عوامل للفوز على ريال بيتيس October 6, 2022 15:39 3:14 دقيقة متسلّحاً بمعنويّاته العالية بعد الفوز على إنتر وبجمهورِه الكبير ومعتمداً على نجومه وفي مقدّمتهم ديبـالا، سيحاول روما انتزاع قمّة المجموعة الثالثة في الدوري الأوروبي عندما يستقبل المتصدّر ريال بيتيس. تقارير إخبارية ريال بيتيس مورينيو روما -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة روما يتسلح بعدة عوامل للفوز على ريال بيتيس 2:43 دقيقة آرسنال يبحث عن صدارة المجموعة الأولى 0:55 دقيقة إطلاق مبادرة "هيّا معي 3+1" 1:01 دقيقة سلامة وأمن المشاركين في مونديال قطر أولوية أساسية 1:51 دقيقة إنتر ميامي يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية 0:57 دقيقة البرازيل توسّع الفارق في الصدارة وتقدم المغرب 1:05 دقيقة تمديد العلاقة بين الاتحاد الآسيوي وbeIN حتى 2032 1:09 دقيقة كاكا يصف هالاند بالاستثنائي 1:24 دقيقة غالتييه: "كانت مباراة صعبة" 1:51 دقيقة غراهام بوتر: "الأداء كان جيداً وسعيد جداً للاعبين"