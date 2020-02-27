دخل نادي العاصمة الإيطالية لقاء الإياب في غنت متقدما بهدف نظيف من مباراة الذهاب، وخرج بتعادل صعب أمام منافس كان أفضل منه خلال الدقائق التسعين حيث سدد في ست مناسبات بين الخشبات الثلاث مقابل مرة وحيدة للفريق الإيطالي.

ومنح الكندي جوناثان ديفيد هدف التقدم لغنت بعد أن وصلته عرضية متقنة عن الجهة اليمنى من الأوكراني رومان بيزوس، فأسكنها الشباك مفلتا من رقابة قلبَي الدفاع الإنكليزي كريس سمولينغ وجيانلوكا مانشيني (25).

لم يتأخر روما في معادلة النتيجة عبر الهولندي جاستن كلويفرت، عندما وصلته الكرة داخل المنطقة بعد انطلاقة وتمريرة بينية مميزة من الأرميني هنريك مخيتاريان، فأسكنها إلى يمين الحارس توماس كامينسكي (29).

وهو الهدف الثالث لنجل أسطورة أياكس أمستردام باتريك كلويفرت في سبع مباريات في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكاد أن يمنح ديفيد التقدم مجددا لأصحاب الارض بعد دقيقتين فقط عندما وصلته الكرة إلى داخل المنطقة، قبل أن يلتف حول نفسه ويسدد كرة زاحفة مرت بجاب القائم الأيسر (31).

واصل غنت ضغطه في الشوط الثاني وكان قريبا من التقدم عندما رفع لوران دوبواتر عرضية عن الجهة اليمنى وصلت إلى القائد فاديس أودجيدجا أوفو داخل المنطقة تابعها "على الطائر" لكنها مرت بجانب القائم (65).