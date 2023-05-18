واقتنص روما بطاقة التأهل من أرض باير ليفركوزن الألماني بعدما فرض عليه التعادل 0-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

واستفاد روما من انتصاره ذهاباً بهدف دون رد لينجح في العبور للنهائي القاري الثاني توالياً بعدما فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الفائت.

وكان باير ليفركوزن الطرف الأفضل في كل شيء وخاصة من ناحية السيطرة وتهديد مرمى ضيفه لكن تماسك روما منحه بطاقة التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ 1990-1991.

وحافظ روما على آماله في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال فوزه بلقب الدوري الأوروبي وذلك بعدما فقد فرصته بالتأهل منطقياً من خلال الدوري الإيطالي.