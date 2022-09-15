روما لتخطي بدايته المتعثرة في الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS September 15, 2022 12:56 2:11 دقيقة بعد تحقيقه لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، سيحاول جوزيه مورينيو قيادة روما إلى لقب أوروبي آخر، لكن الطريق يبدو أصعب هذه المرة في الدوري الأوروبي، خاصة ً بعد البداية المتعثرة للفريق. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو روما -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة فعاليات المونديال ستستمر 34 يوماً 0:46 دقيقة تدشين مركز إدارة عمليات صلة للنقل العام في الدوحة 0:58 دقيقة البدء بتشغيل أولي لمطار الدوحة 1:44 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح مساره 1:28 دقيقة أمير دولة قطر يرحب بالمشجعين القادمين إلى قطر 3:01 دقيقة باشاكشيهير لتحقيق فوزه الثاني وفيورنتينا للتعويض 1:23 دقيقة بولندا تتجاوز عقبة سلوفينيا 2:11 دقيقة روما لتخطي بدايته المتعثرة في الدوري الأوروبي 1:19 دقيقة شنيشل في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:02 دقيقة الكشف عن قميص منتخب قطر لكأس العالم