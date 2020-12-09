ولم يتأثر روما الذي سبق وضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية بالخسارة الأولى له منذ انطلاق المسابقة، وبقي متصدراً للمجموعة برصيد 13 نقطة، في حين ضمن يونغ بويز السويسري تأهله بحلوله ثانياً إثر فوزه على كلوج الروماني (2-1).

في المباراة الأولى تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة حمل توقيع البرتغالي تياغو رودريغيش قبل أن يعادل الزوار الكفة عبر تومازو ميلانيزي في الدقيقة 22. وأعاد الغامبي علي سوي التقدم للفريق البلغاري في الدقيقة 34، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 55.

وفي مباراة يونغ بويز وكلوج، سجل للفريق السويسري جان بيار نسامي (د90+3) من ركلة جزاء وجيانلوكا غودينو (90+6)، و للفريق الروماني غابريال دبيلجو (د84).

ليفركوزن يحسم الصدارة

وفي المجموعة الثالثة حسم باير ليفركوزن الألماني الصدارة بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية نظيفة، في حين خسر نيس الفرنسي خارج أرضه أمام هابويل بهدف دون رد.

افتتح الفريق الألماني التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق ليون بايلي، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة لفريقه في الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني، أضاف ليفركوزن هدفا ثالثا حمل توقيع موسى ديابي في الدقيقة 59، قبل أن يسجل كريم بلعربي رابع الأهداف في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة.

وفي المجموعة الرابعة فاز رينجرز الإسكتلندي صاحب المركز الأول (14 نقطة) على ليخ بوزنان البولندي في عقر داره بهدفين نظيفين، في حين تعادل صاحب المركز الثاني بنفيكا البرتغالي (12 نقطة) خارج قواعده مع ستاندارد لياج البلجيكي بهدفين في كل شبكة.

وحقق أيندهوفن الهولندي متصدر المجموعة الخامسة (12 نقطة) فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على ضيفه أمونيا نيقوسيا القبرصي، في حين تعادل باوك تسالونيكي اليوناني من دون أهداف مع غرناطة الإسباني الذي ضمن المركز الثاني (11 نقطة) والتأهل للأدوار الإقصائية.

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