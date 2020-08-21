دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 00:37 1:42 دقيقة أكد الهولندي لوك دي يونغ، صاحب الهدفين في شباك إنتر ميلان، بأنه تحدّث مع مدربه جوليان لوبيتيغي صباحاً فأخبره بأنه سيكون أساسياً في مواجهة النهائي. مقابلات لوك دي يونغ الدوري الأوروبي إنتر ميلان إشبيلية جوليان لوبيتيغي -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" 1:19 دقيقة دييغو كارلوس غمرته الدموع ! 1:42 دقيقة دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! 1:45 دقيقة خيسوس نافاس: "الفريق يستحق هذا الإنجاز" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" 1:48 دقيقة بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي 4:42 دقيقة إشبيلية يتوج للمرة السادسة بلقب الدوري الأوروبي 2:42 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوردو ونانت 0:23 دقيقة الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:35 دقيقة سان جيرمان يواصل استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ