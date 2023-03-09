انتصر يوفنتوس بهدف دون رد على ضيفه فرايبورغ يوم الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبعد أن ساعد يوفنتوس في التأهل إلى هذا الدور بتسجيله هاتريك أمام نانت الفرنسي 3-0 في الثالث والعشرين من الشهر الفائت عاد دي ماريا للتألق مهدياً يوفنتوس التقدم في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وأظهر يوفنتوس تماسكاً لافتاً فيما تبقى من وقت وكان من الممكن أن يضيف الهدف الثاني عبر بعض الهجمات المرتدة.

وصالح يوفنتوس جماهيره بعد أيام من الخسارة أمام روما بهدف دون رد ضمن الدوري الإيطالي.

وفي مباراة أخرى انتصر إشبيلية بثنائية نظيفة على ضيفه فنربهتشه التركي.

وسجّل لإشبيلية كل من البديلين جوان جوردان (56) والأرجنتيني لاميلا (85).

كما تعادل شاختار دونيتسك الاوكراني مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدف لمثله.

هدف أصحاب الارض جاء في الدقيقة التاسعة والسبعين عبر ياروسلاف راكيتسكي، وعدل ازقيال بولود النتيجة للضيوف مع الدقيقة الثامنة والثمانين.