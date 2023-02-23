ونجح يوفنتوس الإيطالي في التغلب على عاملي الأرض والجمهور بفوزه على مضيفه نانت الفرنسي 3-0 اليوم الخميس في إياب الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجّل دي ماريا هدف فريقه الأول من تسديدة رائعة في الدقيقة الخامسة تحت أنظار حارس نانت لافون.

وعاد دي ماريا ليؤكد نجوميته بعد تحكمه الرائع بالكرة داخل منطقة الجزاء وتسببه بركلة جزاء طرد على إثرها بالويس (17) وترجمها صاحب الـ35 عاماً بنفسه في المرمى (20).

وظهر نانت عاجزاً في الشوط الثاني أمام أداء يوفنتوس الجيد والنقص العددي الذي عانى منه الفريق الفرنسي.

وأنهى دي ماريا آمال نانت بتدوينه الهدف الثالث من ضربة رأس في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وهذا الفوز الثاني توالياً ليوفنتوس بجميع المسابقات بعدما تعادل مع نانت ذهاباً 1-1 بينما تلقى صاحب الأرض الخسارة الثانية توالياً بجميع المسابقات.

وفي مباراة أخرى عوّض سبورتينغ لشبونة البرتغالي تعادله على أرضه أمام ميتيلاند الدنماركي 1-1 حين تغلّب عليه برباعية نظيفة حملت توقيع الأوروغوياني كواتس (21) وبوتي (50 و77) وغارتينمان بالخطأ في مرمى فريقه (85).

ولعب صاحب الأرض بنقص عددي منذ الدقيقة الثامنة والثلاثين إثر طرد البرازيلي باولينيو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ولم يكن فوز آيندهوفن الهولندي 2-0 على ضيفه إشبيلية الإسباني كافياً للتأهل بسبب خسارته ذهاباً 3-0.

وسجّل لوك دي يونغ والبرتغالي فابيو سيلفا الثنائية في الدقائق (77 و90+5)، علماً أنّ الفائز خسر جهود البرازيلي ماورو جونيور إثر طرده (90+7).