دييغو كارلوس غمرته الدموع ! من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 00:41 1:19 دقيقة طوال الحوار الصحفي، سيطرت الدموع على المدافع البرازيلي دييغو كارلوس الذي كان وراء الهدف الثالث بتنفيذه ازدواجية غيّر مسارها البلجيكي روميلو لوكاكو في شباك إنتر ميلان. مقابلات الدوري الأوروبي إنتر ميلان إشبيلية دييغو كارلوس -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" 1:19 دقيقة دييغو كارلوس غمرته الدموع ! 1:42 دقيقة دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! 1:45 دقيقة خيسوس نافاس: "الفريق يستحق هذا الإنجاز" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" 1:48 دقيقة بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي 4:42 دقيقة إشبيلية يتوج للمرة السادسة بلقب الدوري الأوروبي 2:42 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوردو ونانت 0:23 دقيقة الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:35 دقيقة سان جيرمان يواصل استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ