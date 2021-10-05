واستدعى كولهانك السفير البريطاني نيك آرتشر بسبب تصريحات مستشار الاتحاد الاسكتلندي بعد صافرات الاستهجان من قبل مشجعين صغار لسبارتا براغ ضد لاعب رينجرز غلين كامارا خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

وكان بارتلي علق بالقول إنه لم يُصدَم ولا يعتبر هذا خطأ الأطفال لأنهم يتصرفون بطريقة يرون أن الكبار يفعلونها متسائلاً عن فرصهم عند وضعهم في وعاء به فاكهة متعفنة.

وفي رده على ذلك أكد كولهانك أن هذه المقارنة الفاضحة أغضبت التشيكيين معتبراً أن المشاعر المرتبطة بلعبة لا يجب أن تتحول إلى إهانات معادية للأجانب تستهدف الأطفال دون السن القانونية.