ويعد جيانلوكا روكي حكماً دولياً منذ العام 2008 ويبلغ من العمر 45 سنة. وسبق له قيادة العديد من المباريات الأوروبية المهمة، لكنها المرة الأولى التي يقود فيها مباراة نهائية أوروبية ويأتي تعيينه بسبب النجاحات التي حققها في العديد من المشاركات.



وأدار روكي ثلاث مباريات في مونديال روسيا صيف العام الماضي، وخمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فيما كانت أشهر مبارياته في هذه البطولة مواجهة الذهاب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في أولد ترافورد، فيما أدار مباراة واحدة في مسابقة الدوري الاوروبي وجمعت زينيت سان بطرسبرغ الروسي بفياريال الإسباني في دور الستة عشر.