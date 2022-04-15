جماهير آينتراخت فرانكفورت تثير الغضب في برشلونة من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 14:29 1:33 دقيقة بعد تأهّل فريقهم إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي سيطرت جماهير آينتراخت فرانكفورت على ملعب الـ"كامب نو" ما أثار غضب رئيس برشلونة جوان لابورتا وأنصار الفريق الكاتالوني. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الأوروبي برشلونة آينتراخت فرانكفورت جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وموناكو 1:09 دقيقة كلوب مستاء بسبب موعد مباراة ليفربول مع نيوكاسل 2:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال في برشلونة بعد مواجهة فرانكفورت 1:33 دقيقة جماهير آينتراخت فرانكفورت تثير الغضب في برشلونة 0:51 دقيقة بيولي يؤكد جاهزية ميلان للمنافسة على لقب الكالتشو 0:54 دقيقة بن رحمة يتحدث عن "مرارة " إقصاء الجزائر 0:36 دقيقة برشلونة يؤكد إصابة بيدري بتمزق في الفخذ الأيسر