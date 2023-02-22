تين هاخ يؤكد رغبة فريقه الكبيرة في تجاوز برشلونة من قبل beIN SPORTS February 22, 2023 17:45 0:48 دقيقة كشف مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاخ عن رغبة فريقه الكبيرة في تجاوز برشلونة والتقدم في مسابقة الدوري الأوروبي مشيرا إلى أن فريقه مطالب بتقديم أفضل ما لديه من أجل الفوز على النادي الكتالوني. الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد برشلونة إيريك تين هاخ -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة تين هاخ يؤكد رغبة فريقه الكبيرة في تجاوز برشلونة 0:34 دقيقة كريسبو يعبّر عن فخره بالتواجد في دور ربع النهائي 0:40 دقيقة مدرب الهلال يتحدث عن قوّة المواجهة أمام فولاد 1:07 دقيقة ناسيونال الباراغواياني يتخطى ضيفه سبورتينغ كريستال 5:32 دقيقة أوجيه-ألياسيم يتجاوز كوبلر بصعوبة 0:40 دقيقة شكوك حول مشاركة تشيتشاريتو في افتتاحية غالاكسي 1:52 دقيقة الموعد السنوي لأغرب مباراة في العالم! 2:44 دقيقة حضور عربي في بطولات التنس 1:16 دقيقة فلامينغو يخسر في ميدان إنديبندينتي الإكوادوري 0:54 دقيقة مواصلة دعم الرياضيين الأوكرانيين