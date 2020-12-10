تغلب توتنهام الإنكليزي على رويال أنتويرب البلجيكي 2-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والتي شهدت فوز لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس رازغراد البلغاري 3-1.

وبهذا الانتصار انتزع توتنهام صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن أنتويرب صاحب المركز الثاني، حيث تأهلا سوياً إلى دور الـ32 من المسابقة القارية.

وسجل هدفي توتنهام كل من البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 57 والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 71.

وفي المجموعة ذاتها فاز لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس رازغراد البلغاري 3-1.

ورفع لينز رصيده إلى 10 نقاط ليودع المسابقة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما يتذيل لودغوريتس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

