من جانبه، حجز ميلان الايطالي بطاقته بسهولة الى الدور التمهيدي الثالث بفوزه على مضيفه شامروك روفرز الإيرلندي 2-صفر، ومنح العملاق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش التقدم لميلان في الدقيقة 23، وأضاف الدولي التركي هاكان جالهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ويلعب ميلان في الدور المقبل المقرر في 24 ايلول/سبتمبر الحالي مع بودوي النرويجي.

وبلغت الدور ذاته أيضا أندية فولفسبورغ الألماني بتغلبه على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بفوزه على مضيفه لينكولن ريد من جبل طارق 5-صفر، وغلطة سراي التركي بتغلبه على مضيفه نيفيتشي الاذربيجاني 3-1، وغرناطة الاسباني بفوزه على مضيفه تويتا الألباني 4-صفر، وستاندار لياج البلجيكي بتغلبه على ضيفه بالا تاون الويلزي 2-صفر، وكوبنهاغن الدنماركي بفوزه على مضيفه غوتبروغ السويدي 2-صفر.