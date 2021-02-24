وسجل لفريق المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو ديلي آلي 10، الويلزي غاريث بايل 73، البرازيلي كارلوس فينيسيوس ثنائية 50 و 83.

وكان توتنهام فاز ذهاباً بنتيجة عريضة قوامها 4-1 على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

واعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على تشكيلة من البدلاء، خصوصاً في المقدمة.

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى آلي تمريرة داخل منطقة الجزاء من الإيرلندي مات دوهيرتي فهيأها أمامه ولعبها خلفية (دابل كيك) في الشباك.

وفي الدقيقة 50، ضاعف توتنهام النتيجة بعدما لعب آلي عرضية متقنة ارتقى لها فينيسيوس برأسية قوية سكنت الشباك.

وسجل بايل الهدف الثالث عندما تلقى تمريرة جميلة من آلي، ليسدد الكرة يسارية في المقص الأيمن للحارس (73).

وفي الدقيقة 83، عاد فينيسيوس ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه.

ويأتي هذا الفوز في وقت يمر فيه توتنهام بفترة صعبة إثر سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنكليزي، ما ضاعف الضغوطات على مورينيو الفائز بمسابقة "يوروبا ليغ" مرتين في السابق مع مانشستر يونايتد الإنكليزي وبورتو البرتغالي.

