بلغ تشيلسي الإنكليزي نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان الفريقان تعادلا بنفس النتيجة ذهاباً قبل أسبوع.

وسيكون النهائي في باكو في 29 مايو إنكليزياً خالصاً كما دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع ليفربول وتوتنهام، إذ يلتقي البلوز مع ارسنال الذي أخرج فالنسيا الإسباني بفوزه 4-2 إياباً، 3-1 ذهاباً.

وستكون هذه المرة الأولى التي يجمع فيها نهائيا مسابقتي أوروبا الرئيسيتين للأندية، دوري الأبطال والدوري الأوروبي، أربعة فرق من دولة واحدة في انجاز إنكليزي غير مسبوق.

افتتح تشيلسي التسجيل بواسطة روبن لوفتوس-تشيك (26) وعادل الصربي لوكا يوفيتش (49).

وفي سيناريو ركلات الترجيح سجل روس باركلي واهدر المدافع الاسباني سيزار أسبيليكويتا، والبرازيليين جورجينيو ودافيد لويز والبلجيكي إدين هازار صاحب التسديدة الحاسمة، فيما سجل سيباستيان هالر والصربي يوفيتش، والهولندي جوناثان دو غيزمان وأهدر النمسوي مارتن هينتيريغر والبرتغالي غونسالو منديش باسينسيا لإينتراخت.

وأهدر الفريقان الكثير من الفرص للحسم وكانت المباراة أن تذهب لهذا الطرف أو لذاك بعد توازن أدائهما وسيطرتهما وفرصهما الكثيرة حيث تألق الحارسين في التصدي، وفي النهاية لعب كيبا أريزابالاغا دور البطل بتصديه لركلتين حاسمتين فيما سجل زميله هازار الخامسة والاخيرة.

تفاصيل مباراة تشيلسي واينتراخت فرانكفورت

انتهاء المباراة بفوز تشيلسي 4-3 بركلات الترجيح.

كيبا يتألق مجدداًَ ويتصدى للركلة الخامسة التي سددها غونسالو منديش وهازار يمنح تشلسي الفوز 4-3.

فرانكفورت يهدر الركلة الرابعة لفريقه بواسطة هينتيرغير ودافيد لويز يعادل النتيجة 3-3 بعد أربع ركلات لكل فريق.

أزبيليكويتا يهدر ركلة تشيلسي الثانية إذ تصدى لها تراب لتصبح النتيحة 2-1 لصالح فرانكفورت بعد خوض كل فريق تسديدتين.

د120+2 - تشيلسي 1-1 فرانكفورت | انتهاء الشوطين الإضافيين بنتيجة التعادل 1-1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجح لحسم هوية المتأهل لملاقاة ارسنال الذي أخرج فالنسيا بتجديده الفوز 4-2 إياباً، 3-1 ذهاباً.

د116- هدف ملغى سجله أزبيليكويتا برأسه احتسب خطأ على اللاعب الإسباني الذي انتزع الكرة برأسه من يدي الحارس تراب مستخدماً جسمه ما اعتبره الحكم خطأ لصالح الحارس الألماني.

د111- توغل من ايمرسون من الجهة اليسرى سدد إثرها كرة أرضية قوية زاحفة تصدى لها تراب بصلابة ثم تدخل زملاؤه لإبعاد الخطر الأزرق.

د100- فرصة غير عادية يهدرها فرانكفورت حين سدد هالر كرة عرضية لعبها الكرواتي كوستيتش، سددها بيسراه بعيداً عن كيبا الذي بدا يشاهد دون حراك حتى ظهر دافيد لويز منتزعاً الكرة من فم المرمى في أخطر فرص اللقاء.

د95- خروج جيرو هداف الفريق في هذه المسابقة ودخول غونزالو هيغوايين في ظل دقائق شهدت ضغط أزرق اقترب خلاله لاعبو تشيلسي مرارً من التسجيل.

د91- انطلاق الحصة الإضافية الأولى من اللقاء

د90+5 تشيلسي 1-1 فرانكفورت | نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 كما نتيجة لقاء الذهاب ليحتكم الفريقان إلى التمديد بشوطين إضافيين.

د87- فرصة خطيرة لأوليفييه جيرو بيسراه ذهبت سريعة أرضية تعامل معها كيفن تراب بتميز بارتماءة أرضية حرمت المضيف من هدف العبور.

د85- خروج صاحب هدف تشيلسي لوفتوس-تشيك ودخول روس باركلي.

د73- خروج الدنمركي أندرياس كريستنسن مصاباً ودخول الإيطالي دافيد زاباكوستا مكانه في تبديل اضطراري.

د62- خروج البرازيلي وليان ودخول الإسباني بدرو رودريغيز في أول تبديل تنشيطي لماوريتسيو ساري الذي بدا يستشيط غضباً على لاعبيه.

د59- تسديدة على الطائر من الرائع في الوسط ميات غاسينوفيتش من نحو 18 متراً تعامل معها كيبا بإيجاد معهود في واحدة من أخطر الفرص لحينه.

د49- تشيلسي 1-1 فرانكفورت | لوكا يوفتش ينفرد بالحارس كيبا إثر تبادل رائع للكرة مع مواطنه غاسينوفيتش أنهاه الصربي بإتقان في شباك البلوز لتتعادل الأرقام كما حصل ذهاباً.

د46- انطلاق شوط المباراة الثاني دون أي تعديل على تشكيلتي الفريقين.

د45- نهاية الشوط الاول بهدف لوفتوس-تشيك ما يعني تأهل تشيلسي حتى الأثناء إلى نهائي المسابقة الأوروبة صحبة ارسنال المتعادل خارج أرضه في الوقت عينه مع فالنسيا 1-1 (3-1 ذهابا للغانرز).

قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، الفريقان يتبادلان الهجمات الخطيرة مع ارتفاع النسق البدني وكثرة الالتحامات التي أرغمت الحكم على اللجوء إلى البطاقة الصفراء أكثر من مرة خصوصاً للفريق زائر (رودي 38 - فاليت 40).

د28 - تشيلسي 1-0 فرانكفورت | فاصل مرواغة من هازار تبعه تمريرة امامية بينية إلى لوفتوس-تشيك الذي اودعها الشباك أرضية في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس تراب.

د23- عرضية من ايمرسون سبقه فاصل مراوغة من هازار، وصلت إثره الكرة إلى جيرو الذي سدد من زاوية صعبة تعامل معها كيفن تراب بتميز مانعاً البلوز من هدف محقق.

د14 - يوفيتش يعكس عرضية من الميسرة يقابلها داني دا كوستا على الطائر قوية تعامل معها كيبا بإتقان لتتحول إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

د10- تشيلسي يحكم قبضته على المباراة شيئاً فشيئاً مع زيادة التحركات الخطرة لا سيما وليان إنما دون فعالية أو تسديدات هامة تذكر على مرمى الحارس تراب.

د1 - انطلاق المباراة في ستامفورد بريدج في هذه الأثناء. التعادل السلبي أو الفوز يكفي تشيلسي للعبور، بينما يحتاج فرانكفورت للتسجيل لتلقيه هدفاً هذاباً _1-1).

بإمكانكم متابعة التغطية المباشرة لمباراة فالنسيا وارسنال أيضاً بالضغط هنا.

قائمة فرانكفورت الأساسية

تراب، فاليتي، ريبيتش، يوفيتش، كوستيتش، غاسينوفيتش، هينتيرغير، أبراهام، هاسيبي، دا كوستا.

قائمة تشيلسي الأساسية

اريزابالاغا، ايميرسون، دافيد لويز، أندرياس كريستنسن، أزبيليكويتا، كوفاتشيتش، جورجينيو، لوفتوس-تشيك، وليان، جيرو، هازار.

تتابعون معنا هنا التغطية المباشرة لمباراة تشيلسي واينتراخت فرانكفورت لحظة بلحظة لأهم أحداث اللقاء بالفيديو.

أرقام قبل ضربة البداية