تتويج تشيلسي باللقب منح ليون الفرنسي مقعداً مباشراً في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

جاءت رباعية تشيلسي عبر أوليفييه جيرو في الدقيقة (49) والإسباني بيدرو رودريغيز (60) وإيدين هازارد (65 من ركلة جزاء و72)، فيما سجل النيجيري أليكس إيووبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة (69).

توّج تشيلسي الإنكليزي بطلاً لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه 4-1 على جاره أرسنال، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية التي أقيمت في عاصمة أذربيدجان "باكو".

(83) - إيووبي يتلقى تمريرة من ألكسندر لاكازيت لكنه لم ينجح في تسجيل الهدف الثاني للمدفعجية.

(82) - لاكازيت يضيع فرصة الهدف الثاني بطريقة غريبة، إذ لم يستثمر موقعه المناسب وفشل في تجاوز براعة الحارس كيبا.

(78) - ويليان يسدّد زاحفة بيسراه تألق بيتر تشيك في ابعادها.

(75) - إيدين هازارد لم يكتف برباعية واستمر في البحث عن هدف خامس لكن تشيك منعه من ذلك.

(72) - تبادل جميل للكرة بين جيرو وهازارد ينهيه الدولي البلجيكي في شباك أرسنال مسجلاً الهدف الرابع لتشيلسي.

(69) - البديل النيجيري أليكس إيووبي يسجل الهدف الأول لأرسنال بطريقة جميلة من تسديدة مميزة.

(65) - بيدرو يتلاعب بدفاع أرسنال ويمرر لجيرو الذي تعرّض للعرقلة من ميتلاند نيلز فلم يتردد الحكم في منح ركلة جزاء للبلوز حولها إيدين هازارد بنجاح إلى هدف ثالث.

(60) - الإسباني بيدرو رودريغيز يتلقى تمريرة رائعة من إيدين هازارد وينجح في إضافة الهدف الثاني للبلوز.

55 - تشيلسي بات أكثر هدوئاً بعد الهدف، تراجع للخلف منتظراً الفرصة للقيام بهجمة مرتدة قاتلة، في حين بدأ أرسنال الرحلة المضنية نحو إدراك التعادل.

(49) - أوليفييه جيرو يتابع الكرة برأسه مستثمراً عرضية إيمرسون المخادعة ويمنح التقدم لتشيلسي.

(47) - إيدين هازارد يقود هجمة مرتدة لتشيلسي ينهيها بتمريرة في مكان مناسب لجيرو الذي اصطدمت تسديدته بالدفاع.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي: سيطر أرسنال على أغلب فتراته لكن تشيلسي كان الأقرب للتسجيل في اللحظات الأخيرة.

- استفاقة تشيلسي كادت أن تمنحه الأسبقية لولا براعة تشيك الذي كان أبرز لاعبي أرسنال في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

(39) - جورجينيو يضع أوليفييه جيرو في موقع مناسب للتسجيل والدولي الفرنسي يسدّد بيسراه زاحفة لكنه اصطدم ببراعة بيتر تشيك الذي منع هدفاً محققاً لفريقه السابق.

(34) - أول ظهور هجومي لتشيلسي كان مرعباً لأرسنال: البرازيلي إيميرسون يتسلّل في عمق دفاع أرسنال ويسدّد بقوة لكن بيتر تشيك تصدى ببراعة.

(32) - محاولات أرسنال على مرمى كيبا مستمرة: المنطلق على الجهة اليسرى كولاسيناتش يسدّد بيسراه لكن أزبيلكويتا يعترضها محولاً إياها إلى ركنية.

(27) - السويسري غرانيت تشاكا يجد ثغرة للتسديدة ويسدّد بيمناه قوية اعتلت مرمى كيبا بقليل، بل لامست العارضة.

(18) - لاكازيت يطالب بركلة جزاء بعد سقوطه في المنطقة، لكن الحكم يستنجد بحكام الفيديو ويمنح ركلة مرمى لتشيلسي.

(16) - بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة بدا أرسنال أكثر حدة واصراراً على التسجيل.

(9) - أول فرصة مهمة في المباراة كانت لمصلحة أرسنال، حيث لعب ميتلاند نيلز عرضية مخادعة أبعدها كيبا بصعوبة وأعادها أمام المتربص أوباميانغ لكن الأخير سدّدها بجانب المرمى.

- يدخل تشيلسي النهائي بغموض يحيط بمستقبل نجم الفريق إيدين هازارد والمدرب ماوريتسيو ساري، فيما يخوض أرسنال نهائي باكو منقوصاً من أهم حلوله الهجومية الأرميني هنريك مخيتاريان لكنه مسلّح بسجل ناصع لمدربه أوناي إيمري الفائز بالبطولة 3 مرات مع إشبيلية.

- سبق المباراة حفل استعراضي أعلن وصول البطولة إلى مشهدها الختامي، فمن سيفوز بالكأس الغالية ويعود بها إلى لندن ؟

تشكيلة أرسنال

📋 Here it is - our @EuropaLeague final team news!



🏆 #UELfinal — Arsenal FC (@Arsenal) May 29, 2019

تشكيلة تشيلسي