وافتتح الفريق الألماني التسجيل في الدقيقة 23 بواسطة الهداف الصربي لوكا يوفيتش ثم أدرك اللاعب الإسباني بيدرو رودريغيز التعادل لفريق البلوز في الدقيقة 45.

وتدور مباراة الإياب في ملعب "ستامفورد بريدج" بلندن الخميس 9 أيار/مايو.

وسيقام نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في مدينة باكو الأذرية يوم 29 أذار/مايو 2019.



مباراة تشيلسي واينتراخت فرانكفورت - أحداث المواجهة

اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | نهاية المباراة بالتعادل 1-1

دق 77 اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | رأسية البرازيلي لويز يمسكها حارس فرانكفورت، كيفن تراب

دق 60 اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | العارضة تصد كرة ثابتة نفذها البرازيلي ديفيد لويز بطريقة رائعة

اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | عودة المباراة في شوطها الثاني

اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 1-1

دق 45 اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | الإسباني بيدرو يسجل هدف التعادل للفريق اللندني 1-1

دق 43 اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | لوفتوس تشيك يخترق ويصوب لكن كرته كانت برداً وسلاماً على اينتراخت فرانكفورت

دق 27 اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | تصويبة الإسباني بيدرو كانت قريبة جداً من شباك الحارس تراب

دق 23 اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | الصربي لوكا يوفيتش يفتتح التسجيل للفريق الألماني (1-صفر)

دق 15 اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | الفريقان يخوضان المواجهة بحذر كبير وهذا ما يفسر غياب الفرص الخطيرة

اينتراخت فرانكفورت - تشيلسي | بداية مواجهة ذهاب نصف نهائي الـ"يوروبا ليغ" في استاد كومرزبنك أرينا

التشكيلة الأساسية للفريقين: تشيلسي - اينتراخت فرانكفورت