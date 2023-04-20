ومدد ليفركوزن سجله الخالي من الهزائم إلى 12 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

وأثبت فريق المدرب تشابي ألونسو قدراته العالية، حيث احتاج موسى ديابي إلى 66 ثانية فقط لافتتاح التسجيل في مرمى الحارس أنطوني موريس.

وأضاف ليفركوزن هدفاً آخر من هجمة مرتدة في الدقيقة 38 بواسطة ميتشل باكر قبل أن يمنحه خطأ فادح من الحارس موريس الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب.

وتحت ضغط من باكر، أرسل الحارس الكرة مباشرة إلى طريق جيريمي فريمبونغ الذي كان عليه فقط أن يركلها في المرمى الخالي.

وقلص الفريق البلجيكي الفارق بتسديدة رائعة لكاسبر تيرهو في الدقيقة 65 لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف آخر رغم الضغط المتزايد.

وأكمل ليفركوزن الرباعية وأنهى سجل منافسه الذي لم يهزم في تسع مباريات قبل مواجهة اليوم وأيضا مشاركته الخيالية الأولى في المسابقة الأوروبية عندما تابع آدم هلوزيك كرة تصدى لها الحارس موريس في الدقيقة 79.

