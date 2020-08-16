متابعة - فراس بن أحمد

وسجل كل من سوسو (26) والهولندي لوك دي يونغ (78) ثنائية الفريق الأندلسي فيما دوّن البرتغالي برونو فيرنانديز هدف الفريق الإنكليزي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 9.

وسيلاقي إشبيلية في النهائي الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني والتي ستقام غداً الإثنين.

ويقام النهائي يوم الجمعة 21 آب/أغسطس في مدينة كولن الألمانية.

ويعتبر إشبيلية اختصاصياً في هذه المسابقة بعد أن توج بلقبها خمس مرات (رقم قياسي) بينها 3 مرات توالياً (2014 و2015 و2016).

مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد - التفاصيل والأحداث

إشبيلية - مانشستر يونايتد | نهاية مواجهة نصف النهائي بفوز الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

دق78: إشبيلية - مانشستر يونايتد | الهولندي دي يونغ (إشبيلية) يضع الكرة في شباك الحارس دي خيا (2-1).

دق 53: إشبيلية - مانشستر يونايتد | "طوفان" مانشستر يونايتد يفشل في اجتياح صلابة المغربي ياسين بونو.

دق 50: إشبيلية - مانشستر يونايتد | الحارس المغربي ياسين بونو يقف سداً منيعاً أمام محاولة مارسيال وتصويبة فيرنانديز.

دق 47: إشبيلية - مانشستر يونايتد | المغربي بونو يتصدى لمحاولة غرينوود

إشبيلية - مانشستر يونايتد | عودة المباراة في شوطها الثاني

إشبيلية - مانشستر يونايتد | نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

دق 45: إشبيلية - مانشستر يونايتد | الحارس المغربي ياسين بونو يواصل الابداع في ابعاد تصويبات مهاجمي الفريق الإنكليزي.

دق 39: إشبيلية - مانشستر يونايتد | راشفورد يرسل تصويبة قوية من كرة ثابتة صدها الحارس المغربي ياسين بونو بصعوبة.

دق 34: إشبيلية - مانشستر يونايتد | تصويبة الفرنسي مارسيال مرت فوق الخشبات الثلاثة لحارس الفريق الأندلسي.

دق26: إشبيلية - مانشستر يونايتد | سوسو يعدل الكفة من كرة عرضية مميزة (1-1)

البرتغالي برونو فيرنانديز علامة فارقة في تشكيلة المدرب النرويجي أولى غونار سولشار، لاعب بإمكانيات رائعة قادته أن يكون مثل النوتة الموسيقية في أداء اليونايتد.

دق 14: إشبيلية - مانشستر يونايتد | البرازيلي فريد اقترب من تسجيل الهدف الثاني.

دق 11: إشبيلية - مانشستر يونايتد | الأرجنتيني بانيغا ( إشبيلية) يسقط داخل المنطقة المحرمة والحكم يأمر بمواصلة اللعب

دق9: إشبيلية - مانشستر يونايتد | البرتغالي برونو فيرنانديز يفتتح باب التسجيل من علامة الجزاء (1-صفر).

دق7: إشبيلية - مانشستر يونايتد | راشفورد يُعرقل والحكم يعلن عن ركلة جزاء للفريق الإنكليزي

إشبيلية - مانشستر يونايتد | بداية جيدة للمباراة التي تشهد نسقاً مرتفعاً.

إشبيلية - مانشستر يونايتد | بداية مواجهة نصف النهائي على أرضية ملعب راين أنرجي في مدينة كولن الألمانية.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

نادي إشبيلية الإسباني

مانشستر يونايتد الإنكليزي