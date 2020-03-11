وكتب نادي العاصمة الإيطالية عبر حسابه على تويتر "روما لن يذهب إلى إسبانيا لخوض مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية. لم تحصل طائرتنا على إذن بالهبوط في إسبانيا".

من جهته أعلن أنخيل توريس رئيس خيتافي أنه لن يسافر للعب في ضيافة إنتر حتى لو كلفه ذلك خسارة المباراة.

وقال أنخيل توريس رئيس خيتافي في مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو الإسبانية "بحثنا عن بدائل أخرى للعب في ضيافة إنتر. لا نريد أن نكون في محور انتشار فيروس كورونا. لا نريد ذلك. لقد طلبنا أيضاً من الاتحاد الإسباني أن يطالب بإلغاء اللقاء".

وقال توريس "لو كان علينا خسارة المواجهة إذن فلنخسر المباراة. لا نريد أي مخاطرة. نحن متحمسون لهذه المباراة لكن إذا كان يجب علينا الخسارة فلا بأس في ذلك".

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، إذ سجّلت أكثر من 10100 مصاب بينهم أكثر من 600 وفاة، بحسب حصيلة مساء الثلاثاء، وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل.

ومنعت إسبانيا الثلاثاء للفترة بين 11 و25 آذار/مارس الحالي جميع "الرحلات المباشرة بين مطار إيطالي وآخر في إسبانيا".