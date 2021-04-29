وسجل كل من مانو تريغيروس (5) و راؤول ألبيول (29) هدفي الفريق الإسباني في المقابل جاء هدف أرسنال بواسطة الإيفواري نيكولاس بيبي من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم لاعب أرسنال دانيال سيبايوس في الدقيقة 57، قبل أن يطرد لاعب فياريال الفرنسي إتيان كابو في الدقيقة 80.

ويلتقي الناديان في مباراة الإياب على ملعب الإمارات في السادس من أيار/مايو المقبل.

وأشرك مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا المهاجم بيبي في الهجوم، فيما أبقى على نظيره الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ على مقاعد البدلاء. كما دفع بصانع الألعاب النروجي مارتن أوديغارد في وسط الملعب.

في المقابل، اعتمد إيمري على ثلاثي الهجوم جيرار مورينو وباكو ألكاسير والنيجيري سامويل تشوكويزي.

ومن أوّل هجمة، افتتح فياريال التسجيل بعد خمس دقائق من صافرة البداية بعدما اخترق تشوكويزي منطقة الجزاء ومرر كرة خلفية لزميله تريغيروس الذي سدد أرضية في الشباك.

وهو الهدف الأوّل لتريغيروس في "يوروبا ليغ" هذا الموسم.

ولم يكد أرسنال يستفيق من الصدمة، حتى سجل المضيف الثاني بعد ركلة ركنية حولها مورينو برأسه إلى منطقة الستة أمتار وتابعها ألبيول الخالي من أي رقابة بقدمه اليمنى في شباك الحارس الألماني بيرند لينو (29).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال بعد خطأ من المدافع الأرجنتيني خوان فويث على بيبي، إلا أنه عاد عن قراره بعد استعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" التي اكدت لمسة يد على الإيفواري (36).

وتلقى أرسنال ضربة موجعة في الشوط الثاني بعد طرد لاعب وسطه سيبايوس بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية (57)، إلا أنه سجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء بعد خطأ من تريغيروس على الشاب بوكايو ساكا، نفذها بنجاح بيبي في وسط مرمى الأرجنتيني جيرونيمو رولي المرتمي إلى الجهة اليمنى (73).

وتساوت الكفة بعد طرد لاعب فياريال الفرنسي كابو بالبطاقة الصفراء الثانية إثر عرقلة قوية على ساكا، ليخرج الأوّل على نقالة مصاباً من الملعب (79).

وكاد فريق "المدفعجية" أن يخطف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، إلا أن الحارس رولي تصدى لتسديدة البديل أوباميانغ.

وأبقى بذلك أرسنال على آماله بالتأهل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وذلك بأفضلية تسجيله هدفاً خارج ملعبه.

