بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 00:27 1:48 دقيقة أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو بأن مباراة فريقه إشبيلية أمام انتر ميلان كانت صعبة مهدياً لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي. مقابلات الدوري الأوروبي المغرب إشبيلية انتر ميلان ياسين بونو -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" 1:19 دقيقة دييغو كارلوس غمرته الدموع ! 1:42 دقيقة دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! 1:45 دقيقة خيسوس نافاس: "الفريق يستحق هذا الإنجاز" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" 1:48 دقيقة بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي 4:42 دقيقة إشبيلية يتوج للمرة السادسة بلقب الدوري الأوروبي 2:42 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوردو ونانت 0:23 دقيقة الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:35 دقيقة سان جيرمان يواصل استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ