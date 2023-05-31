"بوشكاش أرينا" مسرح قمّة نهائي الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 31, 2023 10:33 2:25 دقيقة نهائي الدوري الأوروبي سيحتضنه ملعب بوشكاش أرينا الذي يعدّ واحدًا من أبرز الملاعب في المجر والقارة العجوز. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي بوشكاش أرينا -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة موقعة مرتقبة بين تونس والبرازيل 0:45 دقيقة بلماضي يستدعي حسام عوار لمواجهتي أوغندا وتونس 3:10 دقيقة تألّق ملفت للنصيري وبونو مع إشبيلية 2:25 دقيقة "بوشكاش أرينا" مسرح قمّة نهائي الدوري الأوروبي 2:31 دقيقة مورينيو رجل البطولات الأوروبية 2:37 دقيقة إشبيلية يبحث عن المجد السابع في بطولته المحببة 0:30 دقيقة فريق روما يصل إلى بودابست لخوض النهائي المرتقب 0:27 دقيقة بودابيست تتأهب لاحتضان نهائي الدوري الأوروبي 0:48 دقيقة إيكاردي يقود غلطة سراي للتويج بلقب الدوري التركي 0:46 دقيقة 10 آلاف شخص سيحملون الشعلة الأولمبية في فرنسا