بوروسيا دورتموند يتطلع لتجاوز عقبة رينجرز February 17, 2022 13:36 2:17 دقيقة بعد خروجه من مجموعات دوري الأبطال، يواصل بوروسيا دورتموند مشواره القاري من بوابة الدوري الأوروبي، ومن أجل الذهاب بعيداً في هذه المنافسة عليه تجاوز عقبة ضيفه رينجرز الاسكتلندي. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة ذهبية ورقم قياسي لليابانية ميهو 1:00 دقيقة موسى ديمبيلي ودوكوريه على رادار منتخب مالي 0:24 دقيقة إشبيلية يبحث عن العودة للواجهة الأوروبية مجدداً 2:17 دقيقة بوروسيا دورتموند يتطلع لتجاوز عقبة رينجرز 2:00 دقيقة آخر تحضيرات نابولي قبل مباراته المرتقبة مع برشلونة 0:40 دقيقة إقالة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم 2:20 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 1:01 دقيقة الدوحة تستضيف أولى جولات بطولة البادل 3:30 دقيقة السويدية نايسلند تُهيمن على "سكي كروس" السيّدات 4:29 دقيقة غيزين تحافظ على لقبها في التزلج الألبي