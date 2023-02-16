برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS February 16, 2023 08:49 2:39 دقيقة بعد خروجه من دوري الأبطال يتطلع برشلونة لتحقيق نتيجةٍ إيجابية في ذهاب الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي حيث يستضيف مانشستر يونايتد في قمة مبكرة. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الأوروبي برشلونة -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة مباراة واعدة بين يوفنتوس ونانت 1:26 دقيقة كاستيرا : "لوغريت لم يعد يملك الشرعية" 3:13 دقيقة إشبيلية لتأكيد تحسنه الطفيف 1:33 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة يونايتد ستكون تحدياً كبيراً" 3:36 دقيقة مانشستر يونايتد يستعد لاختباره الصعب أمام برشلونة 2:39 دقيقة برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد 1:05 دقيقة بيلينغهام يتحدّث عن هدف أديمي الجميل 4:34 دقيقة ريال مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي 1:00 دقيقة ميكيل أرتيتا يشعر بخيبة الأمل بعد الهزيمة من سيتي 3:59 دقيقة بوروسيا دورتموند يحسم مواجهة الذهاب أمام تشلسي