وكان سان جيلواز قد حقق الفوز الأسبوع الماضي بهدفين لواحد في البرتغال مسجلا بالتالي بداية تاريخية له في المسابقة بثلاثة انتصارات متتالية وسيسعى للحفاظ على هذا السجل وتعزيز صدارته للمجموعة من أجل الاقتراب خطوة إضافية نحو الأدوار الإقصائية، فيما يتطلع براغا إلى تعويض خسارة الذهاب وتحقيق النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على أمله في المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة إلى دور الستة عشر .

