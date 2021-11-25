

وانتصر ليفركوزن على سلتيك 3-2 اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة السابعة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ونجح ليفركوزن في قطع بطاقة العبور إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال بيتيس الإسباني الوصيف الفائز على فيرينتسفاروشي المجري 2-0 مع أفضلية الفريق الألماني بالمواجهات المباشرة.

وسجّل أندريتش الهدف الأول لأصحاب الأرض (16) قبل أن يرد سلتيك بثنائية لجورانوفيتش من ركلة جزاء (40) والبرتغالي جوتا (56).

وعاد أندريتش ليعيد الأمور إلى نقطة البداية (82) ومن ثم أتى الدور على الفرنسي ديابي الذي وقّع على هدف الانتصار (87).

What a comeback from Leverkusen! 🤯



🔝 Group G winners

✅ Round of 16 contenders#UEL pic.twitter.com/AuQPTULkok — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 25, 2021



وفي المجموعة السادسة انتصر ميدتيلاند الدنماركي على سبورتينغ براغا البرتغالي 3-2 والنجم الأحمر الصربي على لودوغوريتس البلغاري 1-0 لتبقى الأمور معلقة حتى الجولة الأخيرة.

ويتصدر النجم الأحمر المجموعة برصيد 10 نقاط أمام سبورتينغ براغا (9) ومن ثم ميدتيلاند (8) وأخيراً لودوغوريتس (1).