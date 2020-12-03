وسجل كل من الفرنسي موسى ديابي (22) والنمساوي أليكسندر دراغوفيتش (32) ومواطنه جوليان باومغارتلينغر (51) ثلاثية الضيوف في المقابل سجل حسان كامارا (26) والسويسري دان ندوي (47) هدفي نيس.

وتأهل كل من باير ليفركوزن (12 نقطة) وسلافيا براغ التشيكي (12 نقطة) إلى دور الـ32 في انتظار التعرف على الترتيب النهائي لهذه المجموعة في المرحلة المقبلة.

بنفيكا وغلاسكو رينجرز دون مشاكل في الرابعة

حقق بنفيكا فوزاً كبيراً على ليخ بوزنان البولندي برباعية نظيفة سجلها كل من البلجيكي يان فيرتونخين (36) والأوروغوياني داروين نونيز (57) و لويس ميغيل ألفونسو (58) والألماني جوليان فيغل (89).

وفي مواجهة أخرى، حقق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي فوزاً صعباً على ستاندار دو لياج البلجيكي 3-2.

ويحتل غلاسكو رينجرز صدارة المجموعة بـ11 نقطة وبفارق الأهداف عن بنفيكا الوصيف فيما يأتي ليخ بوزنان ثالثاً (3 نقاط) وستاندر دو لياج رابعاً بنفس رصيد النقاط.

يذكر أن فريقا بنفيكا ورينجرز قد تأهلا عن هذه المجموعة.

آيندهوفن يفوز على غرناطة ويرافقه إلى دور الـ32

انتصر بي إس في آيندهوفن الهولندي على مضيفه غرناطة الإسباني بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل اللاعب دونيال مالين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

وفي مباراة أخرى، فاز أف سي أومونيا نيقوسيا القبرصي على باوك سالونيكا اليوناني بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل غرناطة المركز الأول بـ10 نقاط وآيندهوفن وصيفاً بـ9 نقاط و باوك سالونيكا ثالثاً بـ5 نقاط وأومونيا نيقوسيا رابعاً بـ4 نقاط.