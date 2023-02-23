تمكن باير ليفركوزن الألماني من تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على مضيفه موناكو الفرنسي بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتفوقه أيضاً 3-2 اليوم الخميس في إياب الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعوّض باير ليفركوزن خسارته ذهاباً على أرضه 3-2 ليضمن التأهل إلى الدور المقبل بفضل ركلات الترجيح إثر تكرار نتيجة الذهاب.

وسجّل فيرتز في البداية لصالح الضيف (13) قبل أن يرد وسام بن يدر سريعاً من ركلة جزاء (19).

وعاد الأرجنتيني بالاكيوس لوضع ليفركوزن في المقدمة سريعاً (21) ومن ثم نجح أمين عادل في تسجيل الهدف الثالث لفريقه (58).

وأعاد السويسري إمبولو موناكو للمباراة بتسجيله هدفاً قاتلاً قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوطين الإضافيين قبل أن ينتصر موناكو بركلات الترجيح بعدما سجّل جميع ركلاته بينما أضاع ماتازو لصاحب الأرض.

وأنهى باير ليفركوزن سلسلة من خمسة انتصارات لموناكو في جميع المسابقات كما عاد ليفركوزن لسكة الفوز بعد خسارتين توالياً بجميع المسابقات أيضاً.